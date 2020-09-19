Рассекречены цены упрощённого флагманского смартфона Samsung S20 FE

Согласно данным источника, в Европе выйдут два варианта Galaxy S20 FE. Один с поддержкой 4G и на процессоре Exynos 990. Он будет стоить 699 евро. Вторая версия Galaxy S20 FE имеет поддержку 5G, и в основе у неё лежит процессор Snapdragon 865. Оценён смартфон в 799 евро.

Напомним, устройство получит 6,5-дюймовый экран разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Galaxy S20 FE сможет похвастаться тройной основной камерой с датчиками на 12, 12 и 8 Мп. Питать смартфон будет аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Анонс новинки ожидается 23 сентября.