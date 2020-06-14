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Рассекречены цвета будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 20
И Galaxy Z Flip 5G
Сетевые инсайдеры рассекретили цвета будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 20, а также нового Galaxy Z Flip 5G.
Информацией поделился пользователь Twitter Ishan Agarwal. Его сведения подтвердили другие известные инсайдеры, в том числе Джон Проссер (Jon Prosser).
Итак, если верить информаторам, Galaxy Note 20 будет доступен в сером, мятном, зелёном и медном цветах. Более крупный Galaxy Note 20 Plus, который также может называться Note 20 Ultra, поступит в продажу в медном, белом и чёрном цветах. Проссер также заметил, что белый и серый не будут разными опциями. Имеется в виду какой-то общий градиент.
Что касается Galaxy Z Flip 5G, то он тоже поступит в продажу в чёрном, сером и медном цветах.
Напомним, анонс новинок ожидается ближе к концу лета.