Рассекречены цвета будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 20

Информацией поделился пользователь Twitter Ishan Agarwal. Его сведения подтвердили другие известные инсайдеры, в том числе Джон Проссер (Jon Prosser).

Итак, если верить информаторам, Galaxy Note 20 будет доступен в сером, мятном, зелёном и медном цветах. Более крупный Galaxy Note 20 Plus, который также может называться Note 20 Ultra, поступит в продажу в медном, белом и чёрном цветах. Проссер также заметил, что белый и серый не будут разными опциями. Имеется в виду какой-то общий градиент.

Что касается Galaxy Z Flip 5G, то он тоже поступит в продажу в чёрном, сером и медном цветах.

Напомним, анонс новинок ожидается ближе к концу лета.