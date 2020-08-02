Рассекречены два новых недорогих смартфона OnePlus

Сообщается, что кодовые названия смартфонов — Billie 1 и Billie 2. Однако не исключено, что устройства выйдут в линейке OnePlus Nord. Возможно, будут представлены Pro и lite версии.

В ролике показано, что смартфоны получат вырез в экране под фронтальную камеру вверху слева. У одной модели будет основная тройная камера, а у второй — двойная. Этим они отличаются от оригинального Nord, который оснащён квадрокамерой.

Напомним, OnePlus Nord работает на процессоре Snapdragon 765G, имеет экран частотой обновления 90 Гц, основной датчик камеры на 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 4115 мАч. Смартфон оценён в $449.