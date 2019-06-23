Рассекречены характеристики и стоимость нового смартфона Xiaomi для модников

Характеристики опубликовал известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Согласно его информации, Xiaomi CC9 будет работать на процессоре Snapdragon 730. Диагональ его дисплея составит 6,39 дюйма, а разрешение — 2340 х 1080 пикселей. Фронтальная камера получит датчик с 32 Мп, именно поэтому смартфон уж прозвали «селфифоном». В основной камере установлены датчики на 48, 16 и 12 Мп. Объём оперативной памяти должен составить либо 6, либо 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора равна 4000 мАч.

Цена «селфифона» колеблется в диапазоне от $378 до $451.

Также сегодня стали известны характеристики младшей модели Xiaomi CC9e. Она имеет экран поменьше (5,97 дюйма), более слабую основную камеру (48, 8 и 5 Мп) и процессор Snapdragon 710. Её стоимость составит примерно $232.