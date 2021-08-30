Рассекречены характеристики камеры грядущего флагмана Xiaomi 12

Согласно информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания установит в Xiaomi 12 тройную камеру с датчиками на 50 Мп. То есть и основной модуль, и ультраширокоугольный, и телефото будут использовать сенсоры разрешением 50 Мп. Последний модуль, кстати, будет перископным с 5-кратным увеличением.

Ранее ходили слухи, что в Xiaomi 12 Ultra будет установлен датчик изображения на 200 Мп от Samsung. Пока неясно, окажется ли это правдой.

Также, по слухам, Xiaomi 12 получит LTPO AMOLED дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. В качестве аппаратной основы будет служить процессор Snapdragon 898.