Рассекречены характеристики Nokia 6 2019 года

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 6.2, который пока не был представлен HMD Global официально. Информацией поделился пользователь Nokia_Leaks в Twitter.

По данным источника, модель Nokia 6 2019 года сможет похвастаться новым дизайном с «дырявым» дисплеем — в экране будет сделан точечный вырез под фронтальную камеру.

Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем, двойной основной камерой Zeiss на 16 Мп. Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 632, 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Предусмотрена поддержка звука OZO Audio. Первым регионом выпуска станет Китай. Релиз ожидается в конце января или начале февраля 2019 года.