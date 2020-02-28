Рассекречены характеристики нового недорогого смартфона Samsung

По информации источников, Samsung Galaxy A11 будет первоначально выпущен в Индии. Он получит 6,4-дюймовый экран и будет работать под управлением Android 10 с оболочкой One UI.

Аппарат оснастят 13-мегапиксельной основной камерой, которая будет сопровождаться ещё двумя датчиками изображения. Фронтальная камера должна получить 8-мегапиксельный сенсор.

Galaxy A11 будет работать на аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч. Также известно, что аппарат поступит в продажу со 128 ГБ постоянной памяти.

Смартфон будет стоить в Индии примерно 10 000 рупий (около 9,2 тысячи рублей по курсу). Когда он придёт в Россию, пока неизвестно.