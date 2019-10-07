Рассекречены характеристики нового смартфона Sony среднего класса

Диагональ экрана новинки равна 6 дюймам, разрешение Full HD+, а соотношение сторон 21:9. Поэтому устройство выглядит достаточно вытянутым: ширина его составляет лишь 69 мм. Работает Xperia 8 на платформе среднего класса Snapdragon 630. Имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 2760 мАч.

Камера аппарата оснащена двумя датчиками изображения на 12 и 8 Мп. «Фронталка» — восьмимегапиксельная. Xperia 8 имеет стандартный разъём для наушников, USB-C и защиту от воды и пыли. Работает устройство под управлением Android 9.

Стоимость новинка примерно равна $505. Появится ли Xperia 8 в России, пока неизвестно.