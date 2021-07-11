Рассекречены характеристики нового смартфона Xiaomi Mi Note 11 Pro

Сообщается, что Xiaomi Mi Note 11 Pro будет оснащён процессором Snapdragon 870. Также у смартфона будет крупный датчик изображения оптического формата 1/1,3 дюйма и поддержка 100-кратного зума.

Что касается младшей модели, то ей обещают OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 780G и камеру с датчиком изображения на 64 Мп, а также телеобъектив.

Дебют смартфонов Mi CC 11 ожидается в Китае в августе. Чуть позже должны будут выйти глобальные версии устройств.