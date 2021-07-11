Рассекречены характеристики нового смартфона Xiaomi Mi Note 11 Pro

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Сегодня в 13:25
Рассекречены характеристики нового смартфона Xiaomi Mi Note 11 ProУ него будет хорошая камера
В сети опубликовали новую информацию о двух моделях линейки Xiaomi CC — CC 11 и CC 11 Pro. Эти смартфоны, скорее всего, выйдут за пределами Китая с именами Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro.
Сообщается, что Xiaomi Mi Note 11 Pro будет оснащён процессором Snapdragon 870. Также у смартфона будет крупный датчик изображения оптического формата 1/1,3 дюйма и поддержка 100-кратного зума.
Что касается младшей модели, то ей обещают OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 780G и камеру с датчиком изображения на 64 Мп, а также телеобъектив.
Дебют смартфонов Mi CC 11 ожидается в Китае в августе. Чуть позже должны будут выйти глобальные версии устройств.