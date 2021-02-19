Рассекречены характеристики новых бюджетных смартфонов Redmi

Если верить инсайдеру, то Redmi Note 10 с модельным номером M2101K7A будет оборудован процессором Snapdragon 678, экраном IPS и 48-Мп датчиком в основной камере. Смартфон может выйти в версиях 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Redmi Note 10 будет доступен в белом, зелёном и чёрном цветах разных оттенков.

Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max 5G выйдут в синем, бронзовом, сером и чёрном цветах. Оба смартфона получат дисплей частотой обновления 120 Гц. Note 10 Pro оснастят процессором Snapdragon 732G и 64-Мп камерой. Pro Max 5G выпустят с процессором Snapdragon 768G и 108-Мп камерой. Смартфоны получат аккумуляторы ёмкостью 5050 мАч.