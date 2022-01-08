Рассекречены характеристики новых флагманских смартфонов Xiaomi серии Mix

Информацию об этом нашли в коде прошивки специалисты Xiaomiui. Они утверждают, что фирменный процессор изображений будет установлен только в Pro-телефоне.

Также сообщается, что Xiaomi Mix 5 и 5 Pro получат фронтальную камеру на 48 Мп, при этом она будет скрыта под дисплеем. Что касается задней системы камер Xiaomi Mix 5, то в неё будут включены датчики на 50 Мп, 48 Мп (ультраширик) и телеобъектив. Будет и оптическая стабилизация изображения. У Pro-модели набор будет таким: 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп.

Эти смартфоны могут дебютировать в марте.