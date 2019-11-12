Рассекречены характеристики процессора для флагманов 2020 года

Инсайдеры сообщают, что Snapdragon 865 частично построен на новых ядрах Cortex-A77. Процессор восьмиядерный. Состоит он из одного A77 с частотой 2,84 ГГц, трёх A77 с частотой 2,42 ГГц и четырёх Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. То есть энергоэффективные ядра не изменились с модели Snapdragon 855. В качестве графического ускорителя в чипсете представлен Adreno 650 с частотой 587 МГц. Также известно, что Snapdragon 865 будет поддерживать память LPDDR5.

Пока неизвестно, какой смартфон первым получит новую платформу. Предполагается, что это будет американская версия Galaxy S11.