Рассекречены характеристики раскладушки с гибким экраном Samsung

Информацией опять поделился главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach). Сообщается, что Galaxy Z Flip получит AMOLED-дисплей с ультратонким покрытием из стекла. Из-за этого, кстати, на экране смартфона может быть видна тонкая полоска на линии сгиба.

На задней панели устройства будет размещаться горизонтальная двойная камера. Состоять она будет из датчика на 12 Мп (широкоугольная линза) и ещё одного с таким же разрешением (ультраширокоугольная линза). Помимо 15-ваттной проводной зарядки Galaxy Z Flip должен получить беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку.

Дополнительный дисплей устройства рядом с камерой может использоваться для отображения информации о зарядке. Кроме того, он может быть видоискателем для того, чтобы делать селфи. Размер его составит 1 дюйм. На боковой грани смартфона будет располагаться сканер отпечатков пальцев.

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Z Flip будет иметь 6,7-дюймовый основной экран, фронтальную камеру на 10 Мп, процессор Snapdragon 855 Plus. Стоить он будет примерно $1374. Анонс его ожидается 11 февраля.