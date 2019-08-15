Рассекречены характеристики смартфонов серии Galaxy A 2020 года

Известны пока только характеристики камер устройств. Согласно информации инсайдера Sudhanshu Ambhore, три модели будут иметь тройные основные камеры, а пять — четверные. Так, смартфон под кодовым названием Galaxy A41 получит основной датчик на 24 Мп, дополнительный с широкоугольным объективом на 8 Мп и ещё один сенсор, отвечающий за анализ глубины сцены. Другие две модели — Galaxy A21 и A31 — будут иметь подобные камеры, но с основными датчиками на 13 и 16 Мп.

Galaxy A51 и A61 получат четыре модуля из которых один будет основным, второй — с широкоугольной оптикой, третий — с телеобъективом и двукратным зумом, а четвёртый — для анализа глубины сцены.

В топовых Galaxy A71, Galaxy A81 и Galaxy A91 последний датчик заменят на камеру ToF. Интересно, что Galaxy A91 пророчат основной сенсор разрешением 108 Мп.