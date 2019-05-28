Рассекречены новые опции iOS 13

Скриншоты передали порталу 9to5Mac источники, связанные с разработкой. Утверждается, что на них настоящая iOS 13, а не макеты. Так, по скриншотам видно, что в новой системе от Apple наконец появится тёмная тема интерфейса. Она активируется в настройках или через «Центр управления». На основном экране тёмная тема отличается от стандартной только цветом панели Dock. А вот в приложении «Музыка» видно тёмный фон. И выглядит он хорошо.