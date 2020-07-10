Рассекречены новые смартфоны Google 2020 года

Информацией поделилось издание 9to5google. Журналисты рассказали, что уже несколько месяцев следят за устройствами под кодовыми именами, привязанными к линейке смартфонов Google Pixel 2020. Теперь кодовые имена появились в приложении Google Search в связке с названиями «Pixel 5» и «Pixel 4a 5G».

Самое интересное в этом одно обстоятельство: Pixel 4a (5G) и Pixel 5 будут работать на одном процессоре — Snapdragon 765G. То есть модель Pixel 5 не будет настоящим флагманом.

Вероятно, эти два смартфона будут отличаться друг от друга в мелочах, например, используемыми материалами. В любом случае, Pixel 4a (5G) должен быть дешевле.

В итоге ожидается, что в этом году Google выпустит три устройства — Pixel 4a, Pixel 4a (5G) и Pixel 5.