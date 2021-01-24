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Рассекречены первые бюджетные смартфоны Samsung в 2021 году
Две модели
В сети появилась информация о новых бюджетных смартфонах Samsung Galaxy F62 и Galaxy M02. Они могут стать первыми такими устройствами в 2021 году.
На индийском сайте Samsung появилась страница поддержки этих моделей. Смартфон Galaxy F62 (или E62, пока неясно) имеет модельный номер SM-E625F/DS. Модельный номер смартфона Galaxy M02 — SM-022G/DS. Появление этих устройств на сайте Samsung говорит об их скором выходе.
О Galaxy F62 известно, что он получит процессор Exynos 9825, 6 ГБ оперативной памяти и Android 11 из коробки. В сети ранее также появлялись изображения смартфона, по которым стало ясно, что у него будет подэкранный сканер отпечатков пальцев и четверная камера в прямоугольном блоке.
Gizmochina
Galaxy M02 же должен получить процессор Snapdragon 450 и 3 ГБ оперативной памяти.