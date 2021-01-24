Рассекречены первые бюджетные смартфоны Samsung в 2021 году

На индийском сайте Samsung появилась страница поддержки этих моделей. Смартфон Galaxy F62 (или E62, пока неясно) имеет модельный номер SM-E625F/DS. Модельный номер смартфона Galaxy M02 — SM-022G/DS. Появление этих устройств на сайте Samsung говорит об их скором выходе.

О Galaxy F62 известно, что он получит процессор Exynos 9825, 6 ГБ оперативной памяти и Android 11 из коробки. В сети ранее также появлялись изображения смартфона, по которым стало ясно, что у него будет подэкранный сканер отпечатков пальцев и четверная камера в прямоугольном блоке.