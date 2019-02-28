Рассекречены первые характеристики флагманского Xiaomi Mi 10

В сети начали появляться первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который мы можем ожидать только в следующем году. Информацией поделился профильный ресурс iGeekPhone со ссылкой на сетевые источники.

Флагман получит новый дизайн передней панели — без вырезов. Смартфон оснащается 6,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2248 х 1080 пикселей), появится поддержка 3D-сканирования лиц, сканер отпечатков пальцев останется интегрированным с дисплеем. Задняя панель будет выполнена из керамики, а не стекла.

Относительно камеры сообщается, что она будет тройной 20+20+5 Мп с 6-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, функциями на базе искусственного интеллекта, продвинутым режимом ночной съёмки. Аккумулятор получит ёмкость 5000 мАч.

Аппаратной основой станет пока не анонсированный процессор Snapdragon 865 со встроенным 5G-модемом, до 12 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Ориентировочная цена составляет 553 доллара, что заметно больше стартовой цены в 446 долларов для Xiaomi Mi 9.