Рассекречены размеры iPhone линейки 2021 года

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Сегодня в 14:48
Рассекречены размеры iPhone линейки 2021 годаКардинально ничего не изменится
Производители аксессуаров для смартфонов уже изготавливают чехлы для грядущих iPhone 13. Для этого Apple выдала им специальные заготовки. Один из производителей слил их в сеть, и стало ясно, каких размеров будут новые «яблочные» смартфоны.
На фото показаны все четыре модели линейки iPhone 13. Их габариты похожи на iPhone 12. То есть можно ждать выход смартфонов со следующими диагоналями: 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.
У новых iPhone должна быть меньше «чёлка», а вот блок с основными камерами — больше. Кроме того, будущие смартфоны Apple получат более толстый корпус, а камеры у iPhone 13 Pro и Pro Max будут выступать сильнее.
Блоки камер в новинках будут больше скорее всего потому, что в них будут встроены системы оптической стабилизации изображения.