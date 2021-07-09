Рассекречены размеры iPhone линейки 2021 года

На фото показаны все четыре модели линейки iPhone 13‌. Их габариты похожи на iPhone 12. То есть можно ждать выход смартфонов со следующими диагоналями: 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.

У новых iPhone должна быть меньше «чёлка», а вот блок с основными камерами — больше. Кроме того, будущие смартфоны Apple получат более толстый корпус, а камеры у iPhone 13 Pro и Pro Max будут выступать сильнее.