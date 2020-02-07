Рассекречены сроки анонса нового недорогого iPhone 9

Согласно ранним слухам, анонс iPhone под кодовым обозначением «9» должен состояться весной. Теперь Блэсс подтверждает эти слухи. По его информации, Apple презентует смартфон в середине марта, через неделю после выхода Samsung Galaxy S20. СМИ, кстати, уже сообщали, что устройство южнокорейской компании должно поступить в продажу 6 марта 2020 года.

Напомним, iPhone 9 пророчат дизайн, как у iPhone 8, в том числе Touch ID. Диагональ экрана у смартфона составит 4,7 дюйма, а вот в качестве аппаратной основы у него выступит процессор Apple A13.