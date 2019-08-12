Рассекречены внешность и цена обновлённого флагмана Meizu

Рендеры опубликовал один из пользователей китайской социальной сети Weibo. По ним видно, что вырезов на экране у смартфона не будет, как и у предшественника. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. В отличие от 16s у новинки будет изогнутый по бокам экран с кадровой частотой 90 Гц. На задней панели устройства изображена тройная основная камера.

Также официальный сайт Meizu по ошибке опубликовал информацию о стоимости 16s Pro. Так, если верить утечке, версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить $525.

Официально представить Meizu 16s Pro должны до конца августа.