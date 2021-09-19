Рассекречены все характеристики грядущего смартфона Huawei среднего класса

По информации инсайдера, Huawei Nova 9 и Huawei Nova 9 Pro выйдут 23 сентября. Первая модель будет оснащаться 6,57-дюймовым FHD+ OLED изонутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. У устройства будет четверная камера с основным датчиком на 50 Мп. Второй модуль — это ультраширик на 8 Мп, третий и четвёртый — макрокамера и датчик глубины на 2 Мп. Селфи-камера здесь 32-Мп. Аппарат будет работать от аккумулятора ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой 66-Вт зарядки. Huawei Nova 9 будет работать под управлением операционной системы Huawei Harmony OS 2.0.1.