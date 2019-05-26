Рассекречены все подробности о новом смартфоне Meizu

Ожидается, что новый Meizu 16Xs будет смартфоном среднего класса. Процессор он получил не топовый, но тоже достаточно хороший — Snapdragon 712, как в Xiaomi Mi 9 SE. Объём оперативной памяти у новинки 6 ГБ, встроенной либо 64, либо 128 ГБ. Работать Meizu 16Xs будет на операционной системе Android 9.0 Pie с интерфейсом FlyMe.

Экран смартфона получил вырез в виде «чёлки». Диагональ его равна 6,2 дюймам, разрешение — 2232 х 1080 пикселей. Корпус Meizu 16Xs металлический, покрытый стеклом. Пока обнародованы изображения чёрного варианта смартфона.