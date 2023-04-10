Расширен список смартфонов Huawei и Honor, которые получат фирменную операционную систему HarmonyOS

В список входят Huawei Nova 10 SE и несколько устройств Honor, таких как Honor 30, Honor V30, Honor 30 Pro, Honor V30 Pro, Honor 30 Pro+ и Honor Play4 Pro.

Компания также упростила для пользователей обновление до последней версии HarmonyOS 3. Это можно сделать через «Настройки» > «Обновление системы» > «Обновление программного обеспечения».