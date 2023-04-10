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15:37, 10 апреля 2023
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Расширен список смартфонов Huawei и Honor, которые получат фирменную операционную систему HarmonyOS

Обновиться можно будет довольно легко

Huawei объявила, что её фирменная операционная система HarmonyOS будет расширяться за счёт поддержки большего количества флагманских моделей, выпущенных в 2019–2020 годах. Компания планирует выпустить официальную версию HarmonyOS 3 для множества моделей.

Расширен список смартфонов Huawei и Honor, которые получат фирменную операционную систему HarmonyOS

Фото: Unsplash

В список входят Huawei Nova 10 SE и несколько устройств Honor, таких как Honor 30, Honor V30, Honor 30 Pro, Honor V30 Pro, Honor 30 Pro+ и Honor Play4 Pro.

Компания также упростила для пользователей обновление до последней версии HarmonyOS 3. Это можно сделать через «Настройки» > «Обновление системы» > «Обновление программного обеспечения».

Источник:Gizmochina
Теги:
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