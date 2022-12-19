Расширение производства iPhone в Индии могут заблокировать мелкие фермеры

Проблема в том, что в Индии существует три уровня управления: национальный, государственный и местный. Они нередко конфликтуют между собой. Если национальное правительство полностью поддерживает рост производственной экономики, то местные органы власти часто больше озабочены защитой существующего землепользования и выступают против новых разработок.

Источник пишет, что мелкие землевладельцы могут быть не заинтересованы в том, чтобы отказаться от своих ферм и освободить место под предприятие по производству iPhone. Всё это может создать трудности для Apple.