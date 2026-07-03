Расследовавшего шпионские скандалы политика ЕС самого взломали через Pegasus

Это якобы произошло в 2022—2023 годах, как раз когда он работал в специальной комиссии, которая расследовала случаи использования такого же ПО властями разных стран.

Исследователи из канадской организации Citizen Lab выяснили, что злоумышленники проникли в телефон Кулоглу как минимум трижды.

Первый раз в октябре 2022 года, а затем дважды в марте 2023 года. Для взлома использовалась уязвимость в ПО iPhone. Для заражения тогда не требовалось никаких действий со стороны владельца, шпионская программа проникала в устройство автоматически. Злоумышленники получили доступ к его личным сообщениям, фотографиям, геолокации и даже могли записывать звук с микрофона. Сейчас эта уязвимость устранена.

Исследователи не называют конкретную страну, которая стоит за атакой.