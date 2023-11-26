Растратная авантюра Huawei: компания сможет создать 5-нм SoC, но цена будет высока

Причина? Изнурительный четырехкратный процесс шаблонирования, требующий больших затрат времени и ресурсов. Бёрн Лин раскрыk амбициозный план Huawei по созданию серии P70, которая должна увидеть свет в 2024 году, и где может появиться 5-нм SoC Kirin. Но вот в чем загвоздка - проблемы с прецизионной центровкой и возможные несоответствия могут привести к снижению выхода продукции и резкому увеличению времени производства.

SMIC, основная литейная компания Huawei, может потребовать «королевский выкуп» за эти 5-нм пластины, что может привести к еще большему сокращению и без того ограниченных поставок SoC Kirin. Так что повышение цен на конечный продукт - одно из возможных решений компании.