Равные по цене смартфоны Tecno и Samsung сравнили по скорости работы

И Samsung Galaxy A24, и Tecno Camon 20 Pro работают на одном и том же процессоре - Helio G99. Однако у А24 - 6 Гб оперативной памяти, тогда как у Camon 20 Pro - 8 Гб. Действительно ли последний будет быстрее?

Несмотря на то что логотип появился сначала на Samsung, запустился быстрее всё же Tecno Camon 20 Pro. Разница составила 1-2 секунды.

Набиратель номера открылся на обоих смартфонах с примерно одной и той же скоростью, а вот настройки - быстрее на Samsung.