Равные по цене смартфоны Tecno и Samsung сравнили по скорости работы

Равные по цене смартфоны Tecno и Samsung сравнили по скорости работыКто будет лучше?
На YouTube-канале Tech Reason эксперт протестировал скорость работы Samsung Galaxy A24 и Tecno Camon 20 Pro.
И Samsung Galaxy A24, и Tecno Camon 20 Pro работают на одном и том же процессоре - Helio G99. Однако у А24 - 6 Гб оперативной памяти, тогда как у Camon 20 Pro - 8 Гб. Действительно ли последний будет быстрее?
Несмотря на то что логотип появился сначала на Samsung, запустился быстрее всё же Tecno Camon 20 Pro. Разница составила 1-2 секунды.
Набиратель номера открылся на обоих смартфонах с примерно одной и той же скоростью, а вот настройки - быстрее на Samsung.
По части игр ситуация была неоднозначной. К примеру, Candy Crush Saga, Temple Run 2 загрузились одновременно на обоих устройствах, Pin Out - чуть быстрее на А24, Subway Surfers - на Camon 20 Pro.
Вывод
Оба смартфона открывают системные приложения с примерно одинаковой скоростью, а в играть немного быстрее оказывается Camon 20 Pro. Но разница при этом составляет всего 1-2 секунды.