Ray-Ban получила 3 миллиарда евро на развитие умных очков

Опубликовано 12 июля 2025, 09:301 мин.
Ray-Ban получила 3 миллиарда евро на развитие умных очковMeta* инвестирует 3 миллиарда евро в производителя очков Ray-Ban
Meta* вложила 3 миллиарда евро в компанию EssilorLuxottica — производителя очков Ray-Ban. За эти деньги Meta* получила чуть меньше трёх процентов акций компании.
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По информации Bloomberg, Meta* может увеличить свою долю до примерно пяти процентов, но эти планы ещё не окончательны. Представители обеих компаний отказались комментировать сделку.
Meta* и EssilorLuxottica уже давно сотрудничают. В 2021 году они выпустили первые умные очки Ray-Ban Stories, а в 2023 году — их обновлённую версию с поддержкой искусственного интеллекта Meta*. Недавно компания представила умные очки и бренда Oakley, тоже принадлежащего EssilorLuxottica.
Основатель Meta* Марк Цукерберг считает, что в будущем очки смогут заменить смартфоны для многих задач. Он отметил, что хотя телефоны полностью не исчезнут.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена