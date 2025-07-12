Ray-Ban получила 3 миллиарда евро на развитие умных очков

По информации Bloomberg, Meta* может увеличить свою долю до примерно пяти процентов, но эти планы ещё не окончательны. Представители обеих компаний отказались комментировать сделку.

Meta* и EssilorLuxottica уже давно сотрудничают. В 2021 году они выпустили первые умные очки Ray-Ban Stories, а в 2023 году — их обновлённую версию с поддержкой искусственного интеллекта Meta*. Недавно компания представила умные очки и бренда Oakley, тоже принадлежащего EssilorLuxottica.

Основатель Meta* Марк Цукерберг считает, что в будущем очки смогут заменить смартфоны для многих задач. Он отметил, что хотя телефоны полностью не исчезнут.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена