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Разблокировать новый Pixel 4 оказались способны даже покойники
Флагманы Google плохо защищены от мошенников
Google лишила свои флагманские смартфоны Pixel 4 и 4 XL сканеров отпечатков пальцев. Разблокировка устройств происходит по лицу пользователя. Как оказалось, данная технология очень небезопасна.
Разблокировка работает на основе технологии Motion Sense. В принципе, она быстрая и не зависит от угла обзора настолько сильно, как FaceID в iPhone. Но есть нюанс: разблокировать смартфон сможет даже мертвец.
Выяснилось, что технологии совершенно всё равно, открыты глаза у пользователя или нет. На первый взгляд это не кажется проблемой, однако, такой пробел в работе сканера означает, что разблокировать устройство можно, когда человек спит. То есть, любой может взять ваш Pixel 4, поднести к лицу во время вашего сна и получить доступ ко всей информации.
Надеемся, Google исправит недочёт в очередном обновлении.
Proof, for those asking #madebygoogle #pixel4 pic.twitter.com/mBDJphVpfB— Chris Fox (@thisisFoxx) October 15, 2019
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