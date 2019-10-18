Разблокировать новый Pixel 4 оказались способны даже покойники

Разблокировка работает на основе технологии Motion Sense. В принципе, она быстрая и не зависит от угла обзора настолько сильно, как FaceID в iPhone. Но есть нюанс: разблокировать смартфон сможет даже мертвец.

Выяснилось, что технологии совершенно всё равно, открыты глаза у пользователя или нет. На первый взгляд это не кажется проблемой, однако, такой пробел в работе сканера означает, что разблокировать устройство можно, когда человек спит. То есть, любой может взять ваш Pixel 4, поднести к лицу во время вашего сна и получить доступ ко всей информации.

Надеемся, Google исправит недочёт в очередном обновлении.