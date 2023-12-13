Разблокировка смартфона через часы Pixel Watch заработала: как настроить

Забудьте об отдельном приложении Pixel Watch; зайдите в «Настройки» телефона Pixel > «Безопасность и конфиденциальность» > «Разблокировка устройства» > «Разблокировка по отпечатку пальца и лицу». Подтвердите свой код, и вуаля - «Разблокировка часами» теперь будет гордо стоять рядом с разблокировкой по лицу и отпечатку пальца.

Но, как отмечает Google, этот метод может быть «менее безопасным, чем PIN-код или пароль», и ваши часы могут разблокировать телефон, даже если он находится вне зоны доступа Bluetooth. Одновременно может быть включено только одно носимое устройство. В документе поддержки подчеркивается, что для этого подходят устройства Pixel 4a и новее, работающие под управлением Android 13+.