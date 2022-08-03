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Разблокируя операторские телефоны с помощью украденных паролей, мужчина заработал миллионы

Ему грозит около 167 лет лишения свободы
Суд присяжных признал Аргишти Худавердяна, бывшего владельца магазина T-Mobile, виновным в использовании украденных учетных данных для разблокировки "сотен тысяч мобильных телефонов" с августа 2014 года по июнь 2019 года. Худавердян заработал около 25 миллионов долларов на этой схеме, которая также включала обход блокировок оператора, установленных на потерянных или украденных мобильных телефонах.
Разблокируя операторские телефоны с помощью украденных паролей, мужчина заработал миллионы

В течение нескольких лет он использовал несколько тактик для получения учетных данных сотрудников T-Mobile, необходимых для разблокировки телефонов, включая фишинг, социальную инженерию и даже заставил ИТ-отдел оператора сбросить пароли вышестоящих сотрудников. Минюст утверждает, что он получил доступ к учетным данным более 50 сотрудников и использовал их для разблокировки телефонов "Sprint, AT&T и других операторов".

Согласно обвинительному заключению, Худавердян имел доступ к инструментам разблокировки T-Mobile до 2017 года. После того, как оператор перенес их в свою внутреннюю сеть, Худавердян якобы использовал украденные учетные данные для доступа к этой сети через Wi-Fi в магазинах T-Mobile.

Минюст утверждает, что на протяжении многих лет Худавердян продавал свои услуги по разблокировке через электронную почту, брокеров и различные веб-сайты, сообщая клиентам, что это официальные разблокировки T-Mobile.

Худавердяну грозит не менее двух лет лишения свободы за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и до 165 лет за обвинения в мошенничестве с использованием средств связи, отмывании денег и несанкционированном доступе к компьютеру. Слушание по вынесению приговора назначено на 17 октября.

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