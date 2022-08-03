Разблокируя операторские телефоны с помощью украденных паролей, мужчина заработал миллионы

В течение нескольких лет он использовал несколько тактик для получения учетных данных сотрудников T-Mobile, необходимых для разблокировки телефонов, включая фишинг, социальную инженерию и даже заставил ИТ-отдел оператора сбросить пароли вышестоящих сотрудников. Минюст утверждает, что он получил доступ к учетным данным более 50 сотрудников и использовал их для разблокировки телефонов "Sprint, AT&T и других операторов".

Согласно обвинительному заключению, Худавердян имел доступ к инструментам разблокировки T-Mobile до 2017 года. После того, как оператор перенес их в свою внутреннюю сеть, Худавердян якобы использовал украденные учетные данные для доступа к этой сети через Wi-Fi в магазинах T-Mobile.

Минюст утверждает, что на протяжении многих лет Худавердян продавал свои услуги по разблокировке через электронную почту, брокеров и различные веб-сайты, сообщая клиентам, что это официальные разблокировки T-Mobile.

Худавердяну грозит не менее двух лет лишения свободы за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и до 165 лет за обвинения в мошенничестве с использованием средств связи, отмывании денег и несанкционированном доступе к компьютеру. Слушание по вынесению приговора назначено на 17 октября.