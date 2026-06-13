Разбор «трампофона» Trump Mobile T1 показал, что это копия HTC U24 Pro

При этом специалисты уточняют, что выпускает смартфон не HTC, даже если это копия её устройства. Скорее всего, и HTC, и Trump Mobile заказали разработку одной и той же модели китайской «компании-сборщику». У таких контор есть «каталоги».

Характеристики Trump Mobile не раскрывает полностью, но HTC U24 Pro — смартфон среднего уровня на базе Android 14, оснащенный 6,8-дюймовым OLED-экраном (120 Гц) и Snapdragon 7 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ (с поддержкой microSD).