Разбор «трампофона» Trump Mobile T1 показал, что это копия HTC U24 Pro

Опубликовано 13 июня 2026, 04:131 мин.
Разбор «трампофона» Trump Mobile T1 показал, что это копия HTC U24 ProНе американская разработка
Специалисты iFixit разобрали смартфон Trump Mobile T1, на анонсе рекламируемый как «полностью американский». С тех пор утекло много воды, что и обнаружили спецы. Так, внутри смартфон почти полностью совпадает с HTC U24 Pro, выпущенный в 2024 году. Различия в дизайне корпуса.
© Trump Mobile
Изначально компания Trump Mobile заявляла, что «телефон сделан в США». Теперь в рекламе говорится только о «сборке в Америке». «Внутренности» смартфона выдают родину устройства, пишут СМИ.
При этом специалисты уточняют, что выпускает смартфон не HTC, даже если это копия её устройства. Скорее всего, и HTC, и Trump Mobile заказали разработку одной и той же модели китайской «компании-сборщику». У таких контор есть «каталоги».
Характеристики Trump Mobile не раскрывает полностью, но HTC U24 Pro — смартфон среднего уровня на базе Android 14, оснащенный 6,8-дюймовым OLED-экраном (120 Гц) и Snapdragon 7 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ (с поддержкой microSD).