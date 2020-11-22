Разборка iPhone 12 Pro Max показала батарею необычной формы

Самое заметное отличие ‌iPhone 12 Pro‌ Max от ‌iPhone 12 Pro‌ — это батарея L-образной формы. Такой аккумулятор Apple впервые начала использовать в iPhone 11 Pro Max. Ёмкость батареи в ‌iPhone 12 Pro‌ Max, кстати, составляет 14,13 Вт•ч. У ‌iPhone 12‌ и ‌iPhone 12 Pro‌ было 10,78 Вт•ч. А у ‌iPhone 11 Pro Max‌ больше — 15,04 Вт•ч.

Специалисты iFixit были впечатлены устройством камеры в новинке. Система камер оказалась намного больше, чем в ‌iPhone 12‌ из-за используемых сенсоров. В 12 Pro Max компания Apple применяет самый большой датчик в серии iPhone. Это позволяет смартфону достичь 87-процентного улучшения съёмки в условиях низкого освещения. Ещё система камер использует новую технологию оптической стабилизации.

iFixit оценила ремонтопригодность ‌iPhone 12‌ Max на 6 баллов из 10.