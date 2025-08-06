Опубликовано 06 августа 2025, 15:431 мин.
Разборка складного Samsung Galaxy Z Fold7 показала — ремонт будет сложнымЗапаситесь терпением
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 получил обновлённый дизайн, стал тоньше и прочнее. Однако несмотря на улучшения, вопрос ремонта этого складного устройства остаётся открытым. Известная команда iFixit провела разборку новинки и опубликовала видео, где подробно показано, как устроен смартфон внутри.
© iFixit
Краткий вывод? Ремонт Galaxy Z Fold7 крайне сложен, особенно для обычных пользователей. Подробности ниже.
Хотя большинство деталей можно извлечь относительно легко, самый проблемный элемент — это складной экран. Он приклеен к корпусу, и чтобы его снять, нужно полностью разрушить рамку. Это делает ремонт экрана практически невозможным без повреждений.
Кроме того, детали для складных смартфонов Samsung в продаже практически недоступны. iFixit предлагает запчасти для Z Fold5, но для более новых моделей, включая Z Fold7, комплектующих пока нет.
Несмотря на сложности с ремонтом, серия Galaxy Z Fold остаётся одной из самых популярных складных на рынке.