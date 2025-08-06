Кроме того, детали для складных смартфонов Samsung в продаже практически недоступны. iFixit предлагает запчасти для Z Fold5, но для более новых моделей, включая Z Fold7, комплектующих пока нет.

Несмотря на сложности с ремонтом, серия Galaxy Z Fold остаётся одной из самых популярных складных на рынке.