Раздражающую рекламу на смартфонах Samsung можно отключить: инструкция

Далее рассмотрим «Samsung Push Service», еще одного виновника рекламных всплывающих окон. В тех же настройках «Уведомления» нажмите на «Уведомления приложений» и прокрутите вниз, чтобы найти «Samsung Push Service». Просто выключите переключатель, чтобы отключить его уведомления.

Выполнив эти два шага, вы избавитесь от шквала рекламы Samsung. Помните, что этот процесс может немного отличаться в зависимости от конкретной модели телефона и версии программного обеспечения.

Важно отметить, что рекламная практика Samsung может измениться. Несмотря на то, что в настоящее время компания предлагает методы отключения рекламы, в будущих обновлениях может потребоваться пересмотр этих настроек или поиск дополнительных решений.