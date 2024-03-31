Раздражающую рекламу на смартфонах Samsung можно отключить: инструкция

Раздражающую рекламу на смартфонах Samsung можно отключить: инструкцияНа случай, если вы не смогли сами
Хорошая новость заключается в том, что Samsung предлагает способы отключить эту нежелательную рекламу в нескольких регионах, и, к счастью, этот процесс довольно прост.
Первым шагом будет отключение уведомлений из приложения «Магазин Samsung». Перейдите в меню «Настройки», нажмите на «Уведомления», а затем выберите «Стиль всплывающих уведомлений». Выберите «Приложения показывать кратко», чтобы минимизировать уведомления приложений. Прокрутите вниз, пока не найдете «Магазин Samsung», и отключите переключатель.
Далее рассмотрим «Samsung Push Service», еще одного виновника рекламных всплывающих окон. В тех же настройках «Уведомления» нажмите на «Уведомления приложений» и прокрутите вниз, чтобы найти «Samsung Push Service». Просто выключите переключатель, чтобы отключить его уведомления.
Выполнив эти два шага, вы избавитесь от шквала рекламы Samsung. Помните, что этот процесс может немного отличаться в зависимости от конкретной модели телефона и версии программного обеспечения.
Важно отметить, что рекламная практика Samsung может измениться. Несмотря на то, что в настоящее время компания предлагает методы отключения рекламы, в будущих обновлениях может потребоваться пересмотр этих настроек или поиск дополнительных решений.