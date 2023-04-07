Разъем для наушников, 5000 мА·ч: чем удивит бюджетный смартфон Samsung Galaxy A24

Разъем для наушников, 5000 мА·ч: чем удивит бюджетный смартфон Samsung Galaxy A24И всего за 190 долларов
Samsung собирается выпустить Galaxy A24, последнее дополнение к серии Galaxy A. В сеть просочились изображения и спецификации телефона, которые показывают, что смартфон будет оснащен, как минимум, 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой кадров 90 Гц.
Фото: TheTechOutlook
Он будет работать на чипсете MediaTek Helio H99 и под управлением Android 13 с One UI 5. Телефон будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Galaxy A24 оснастили 50-мегапиксельной основной камерой наряду с 5- и 2-мегапиксельным датчиками, а фронтальная камера будет иметь 13-мегапиксельный датчик. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 15 Вт. Среди других особенностей - боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников.
Ожидается, что смартфон будет представлен в конце апреля по цене около $190. Galaxy A24 будет похож по дизайну на ранее выпущенный Galaxy A34.