Размеры будущих флагманских смартфонов Galaxy Note20+ и Note20 сравнили

Изображением поделился известный информатор Ice Universe в китайской соцсети Weibo. По чехлам видно, что Galaxy Note20+ будет длиннее, чем Note20. Больше всего в глаза бросается вырез под камеру в смартфонах. Она будет гораздо внушительнее в Galaxy Note20+ и, скорее всего, будет иметь больше модулей.

Напомним, недавно стало известно, что в новых флагманах Samsung исправит проблему с фокусировкой камеры. Презентация смартфонов должна состояться 5 августа. На этом же мероприятии ожидают анонс Galaxy Fold 2. Кроме того, на следующей неделе Samsung должна представить «умные» часы Galaxy Watch 3.