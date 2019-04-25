Размеры и дизайн будущих iPhone сравнили со старыми моделями

Модели сравнивал японский ресурс MacOtakara. Напечатанные на 3D-принтере макеты дают представление о будущих моделях под кодовыми названиями iPhone XI и iPhone XI Max, презентация которых ожидается в сентябре. Журналисты сняли ролик, на котором наглядно сравнили эти макеты с текущим поколением iPhone XS, XS Max и XR, чтобы оценить размер и дизайн ожидаемых устройств.

Сообщается, что диагональ дисплеев двух новых моделей будет равна 6,1 и 6,5 дюймам. Напомним, у iPhone XS, XS Max и XR диагонали равны 5,8, 6,5 и 6,1 дюймам соответственно.

Помимо размеров, в глаза бросается различия в дизайне заднего корпуса. У новых айфонов, как известно, основная камера будет тройной.