Размеры таинственного Samsung Galaxy S24 Ultra Mini сравнили с iPhone 15 Pro Max

По его данным, устройство получит 6.2-дюймовый дисплей, что делает его заметно меньше того же iPhone 15 Pro Max, имеющего 6.7-дюймовый экран.

На представленных изображениях видно, что Galaxy S24 Ultra Mini сохраняет стильный и современный дизайн, характерный для флагманских моделей Samsung.

Ожидается, что, за исключением размера экрана и емкости аккумулятора, характеристики «крошки» будут идентичны более крупной модели.

Samsung Galaxy S24 Ultra Mini, как предполагается, будет конкурировать с iPhone 15 Pro или уже iPhone 16 Pro.

Отметим, что неизвестным остается срок анонса устройства — покажут ли его вместе с полноценным Galaxy S24 Ultra или же для компакта проведут отдельную презентацию.