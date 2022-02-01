Размеры всех моделей грядущих Samsung S22 сравнили

Galaxy S22, ожидаемо, будет самым маленьким из трёх смартфонов линейки. Он получил 6,1-дюймовый дисплей и высоту 146 мм, то есть он будет намного короче, чем S21 (151,7 мм). Galaxy S22+ сохранит свой 6,6-дюймовый дисплей и габариты, в то время как S22 Ultra будет немного короче и немного шире своего предшественника, поскольку он будет вмещать S Pen.