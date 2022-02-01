Размеры всех моделей грядущих Samsung S22 сравнили

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Размеры всех моделей грядущих Samsung S22 сравнилиВыберите подходящий телефон
Известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) поделился изображениями, которые, похоже, предназначались для официальных страниц новых смартфонов Galaxy S22 на Samsung.com. Стали понятны габариты аппаратов.
Galaxy S22, ожидаемо, будет самым маленьким из трёх смартфонов линейки. Он получил 6,1-дюймовый дисплей и высоту 146 мм, то есть он будет намного короче, чем S21 (151,7 мм). Galaxy S22+ сохранит свой 6,6-дюймовый дисплей и габариты, в то время как S22 Ultra будет немного короче и немного шире своего предшественника, поскольку он будет вмещать S Pen.
Также стало ясно, что все три смартфона будут иметь дисплеи Dynamic AMOLED 2X с максимальной частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. S22 и S22+ будут иметь максимальную яркость 1300 нит, а Ultra — 1750 нит.
Напомним, презентация смартфонов ожидается 9 февраля.