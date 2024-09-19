«Разница c Pro-моделями минимальна»: появились первые обзоры iPhone 16 и 16 Plus

То есть да, новая линейка iPhone 16 сократила разрыв с флагманскими устройствами Apple. Базовые модели получили 48-мегапиксельную камеру, как у моделей Pro, а также новую кнопку Camera Control, которая добавляет удобства при съёмке.

Процессор A18, используемый в стандартной модели, также мало уступает A18 Pro, что заставляет задуматься о значимости перехода на Pro-версию.

По мнению большинства обозревателей, различия между стандартными и Pro-версиями стали менее заметными. Например, TechRadar и The Verge отмечают, что камера и функциональные улучшения теперь доступны не только в топовых моделях.

Таким образом, покупатели iPhone 16 и 16 Plus не ощутят существенной разницы с более дорогими моделями, что делает выбор базовых версий еще привлекательнее.