Разница в четыре года: iPhone X и iPhone 14 сравнили по скорости работы

Разница в четыре года: iPhone X и iPhone 14 сравнили по скорости работыНамного ли новый смартфон быстрее?
На YouTube-канале Tech Reason эксперт узнал, насколько большой прогресс в скорости у iPhone 14 по сравнению с iPhone X.
Фото: Tech Reason
iPhone X работает на базе A11 и имеет 3 ГБ оперативной памяти. iPhone 14 оснащён процессором А15 и 4 ГБ ОЗУ. Но намного ли быстрее стал iPhone за 4 года?
Естественно, запустился быстрее из двух устройств iPhone 14. Разница между ним и X составила 2-3 секунды.
Набиратель номера быстрее открылся на 14-й версии. Но настройки - практически одновременно. Немного быстрее оказался iPhone 14 при загрузке Amazon, но сами товары в каталогах почему-то быстрее открылись на iPhone X.
Что касается игр, то Candy Crush открылась на 2 секунды быстрее на iPhone 14. Примерно то же самое было в Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG и пр. Но в них разница в скорости уже составляла 4-6 секунд.
Веб-страницы открываются на смартфонах с разницей только в полсекунды.
Вывод
В системных приложениях iPhone X и iPhone 14 работают с примерно одинаковой скоростью. А вот в играх видна уже значительная разница с преимуществом iPhone 14: он максимум на пять-шесть секунд быстрее предшественника.