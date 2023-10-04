Разницу смартфонов Samsung Galaxy S23 FE и обычного S23 объяснили

Что касается камеры, то Galaxy S23 FE сохраняет свою ценность благодаря 50-Мп основному сенсору, 12-Мп сверхширокоугольному объективу и 8-Мп телеобъективу с 3-кратным оптическим зумом. Однако телеобъектив немного уступает 10-Мп аналогу в S23. Кроме того, фронтальная камера в S23 FE оснащена 10-Мп сенсором, что немного меньше, чем 12-Мп в S23.

Galaxy S23 FE оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1, что является шагом вниз по сравнению с Snapdragon 8 Gen 2 в S23. Несмотря на это изменение, он по-прежнему обещает хорошую производительность.

Одна из областей, в которой S23 FE превосходит S23, - это размер дисплея: 6,4-дюймос по сравнению с 6,1-дюймовым экраном S23. S23 FE также может похвастаться более емким аккумулятором на 4500 мАч, обеспечивающим длительное использование.

Galaxy S23 FE по стартовой цене 599 долларов является неплохим вариантом для пользователей, которым нужен достаточно качественный смартфон, не требующий премиальных затрат.

Смартфон можно будет купить с 26 октября в мятном, фиолетовом, кремовом и графитовом цветовых вариантах.