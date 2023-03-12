Разоблачение: оказалось, что Samsung накладывает текстуры Луны на фотографии со смартфонов Galaxy

Опция Space Zoom, позволяющая делать чёткие и яркие снимки отдалённых объектов, которые не видны невооружённым взглядом, появилась, начиная с Galaxy S20 Ultra. В сети публиковали много снимков Луны, сделанных с помощью этой опции. Однако, как отметил автор поста на Reddit, он всегда сомневался в их подлинности — уж больно идеальными они выглядели.

Пользователь нашёл способ подтвердить свои догадки. Он скачал изображение Луны из интернета в высоком разрешение. Затем он уменьшил разрешение до 170x170 пикселей и заблюрил его. Эту картинку пользователь открыл на весь экран на мониторе компьютера, а затем выключил свет в комнате, отошёл в самый дальний угол, зазумил на смартфоне и сфотографировал. Получилось так: