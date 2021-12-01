Разогнанный процессор и 50-Мп широкоуголка: представлены флагманские смартфоны Honor 60

Смартфоны 60-й серии стали первыми, кто использует обновлённый процессор Snapdragon 778G+. У него по сравнению с предыдущей моделью Snapdragon 778G были увеличены частоты.

Всего в серии представлено две модели — стандартная и Pro. Они довольно похожи, но старшая получила некоторые улучшения.