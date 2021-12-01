Разогнанный процессор и 50-Мп широкоуголка: представлены флагманские смартфоны Honor 60

Разогнанный процессор и 50-Мп широкоуголка: представлены флагманские смартфоны Honor 60Телефоны для блогеров
Смартфоны 60-й серии стали первыми, кто использует обновлённый процессор Snapdragon 778G+. У него по сравнению с предыдущей моделью Snapdragon 778G были увеличены частоты.
Всего в серии представлено две модели — стандартная и Pro. Они довольно похожи, но старшая получила некоторые улучшения.
У Honor 60 Pro больше дисплей и у него закруглены края со всех сторон. У младшей модели — только с двух.
В основной камере стоит 108-Мп датчик — тут без изменений. А вот у Pro-модели ультраширокоугольная камера обновилась. В ней стоит 50-Мп сенсор с углом обзора 122º. Также у камеры есть автофокус, можно делать макро фотографии с расстояния в 2,5 см. У обычного Honor 60 в ультраширокоуголке стоит 8-Мп сенсор. Также у обеих моделей есть 2-Мп датчик глубины.
Оба смартфона получили батареи побольше по сравнению с Honor 50. Ёмкость их составляет 4800 мАч. Поддерживается 66-Вт быстрая зарядка. Смартфон можно зарядить наполовину за 15 минут.
Предзаказы на Honor 60 и 60 Pro начались в Китае. Цены на стандартную версию начинаются с 2700 юаней (около 31 тысячи рублей), а на 60 Pro — с 3700 юаней (около 43 тысяч рублей).