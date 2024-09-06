Разработчик смартфонов OSOM решил закрыться после иска к гендиректору

Опубликовано 06 сентября 2024, 15:001 мин.
Разработчик смартфонов OSOM решил закрыться после иска к гендиректоруКомпания прекращает свою деятельность на фоне юридических и финансовых проблем
OSOM, технологический стартап, возникший из остатков Essential в 2021 году, по сообщениям, закроется в течение недели. Компания, основанная Джейсоном Китсом, бывшим ключевым членом команды Essential, планировала выпустить смартфон, ориентированный на конфиденциальность, с расширенными возможностями, напоминающими Essential PH-1. Однако OV1, который должен был стать преемником PH-1, так и не вышел на рынок.
Вместо этого OSOM сосредоточилась на Solana Saga, устройстве на базе Android, интегрирующем криптовалюту и технологию блокчейн. Хотя Solana Saga все же вышла на рынок, будущее компании пошло под откос на фоне обвинений в финансовых нарушениях. В судебном иске утверждается, что Китс использовал средства компании на личные расходы и занимался мошенничеством. Ожидается, что на этой неделе OSOM уволит всех сотрудников, и останется лишь несколько инженеров, которые будут поддерживать ПО для Solana Saga.
OSOM отвергла обвинения, а Китс и представитель компании назвали их «нелепыми».