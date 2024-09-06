Разработчик смартфонов OSOM решил закрыться после иска к гендиректору

Вместо этого OSOM сосредоточилась на Solana Saga, устройстве на базе Android, интегрирующем криптовалюту и технологию блокчейн. Хотя Solana Saga все же вышла на рынок, будущее компании пошло под откос на фоне обвинений в финансовых нарушениях. В судебном иске утверждается, что Китс использовал средства компании на личные расходы и занимался мошенничеством. Ожидается, что на этой неделе OSOM уволит всех сотрудников, и останется лишь несколько инженеров, которые будут поддерживать ПО для Solana Saga.

OSOM отвергла обвинения, а Китс и представитель компании назвали их «нелепыми».