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Разработчик заявил, что у любого iPhone с «чёлкой» есть способность видеть сквозь пластик
Но она заблокирована программно
Недавно в сети появились доказательства того, что камера смартфона OnePlus 8 Pro обладает чем-то наподобие «рентгеновского зрения» — для неё не являются препятствиями ни пластик, ни стекло, ни даже некоторая ткань. Теперь же разработчик заявил, что у любого iPhone с «чёлкой» есть такая же способность видеть сквозь пластик.
Об этом рассказал Гильермо Рэмбо (Guilherme Rambo) в своём Twitter-аккаунте. Он утверждает, что камера TrueDepth, которая есть у всех iPhone, начиная с модели X, способна видеть сквозь пластик. Разработчик опубликовал снимки с демонстрацией опции. На них запечатлён медиаплеер Apple TV 4K.
Впрочем, такая способность есть у любой камеры с мощным инфракрасным датчиком. Только вот у iPhone она, как сообщается, заблокирована программно. Для подобного баловства придётся сделать джейлбрейк.