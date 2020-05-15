Разработчик заявил, что у любого iPhone с «чёлкой» есть способность видеть сквозь пластик

Недавно в сети появились доказательства того, что камера смартфона OnePlus 8 Pro обладает чем-то наподобие «рентгеновского зрения» — для неё не являются препятствиями ни пластик, ни стекло, ни даже некоторая ткань. Теперь же разработчик заявил, что у любого iPhone с «чёлкой» есть такая же способность видеть сквозь пластик.