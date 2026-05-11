Разработчики GrapheneOS обвинили Google и Apple в «усложнении жизни» конкурентов

Например, существуют Google Play Integrity, Apple App Attest и даже капча reCAPTCHA Google. Формально они нужны для безопасности: банковские приложения так проверяют, не взломан ли телефон. Но на деле, утверждают в GrapheneOS, эти инструменты «мешают пользователям устанавливать альтернативные ОС».

«Google запрещает использовать GrapheneOS через свою систему Play Integrity, хотя наша ОС гораздо безопаснее того, что они разрешают», — говорится в сообщении проекта.

Беспокойство вызывает и reCAPTCHA. Сейчас Google может потребовать подтвердить, что вы — человек, только если у вас есть iPhone или телефон с сертифицированной версией Android.

GrapheneOS также отмечает, что правительства и банки всё чаще внедряют такие же системы для платежей, цифровых удостоверений и проверки возраста. И вместо того чтобы «бороться с нечестной конкуренцией», власти, мол, сами помогают Google и Apple вытеснять всех остальных.