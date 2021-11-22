Разработчики USB выступили против его обязательной установки на айфоны

USB-IF занимается продвижением и поддержкой USB, а также разработкой спецификаций этого стандарта.

Глава USB-IF Джеффри Рейвенкрафт (Jeffrey L. Ravencraft) раскритиковал инициативу Еврокомиссии. Он опасается, что законопроект вызовет проблемы с совместимостью и функциональностью, а также путаницу и споры. Рейвенкрафт отметил, что фиксированные стандарты замедляют технический прогресс, поскольку новые разработки вряд ли могут быть быстро приняты во внимание ЕС. Два стандарта, упомянутые в документах ЕС (EN IEC 6280-1-3 и EN IEC 6280-1-2 от августа 2019 года), уже устарели.